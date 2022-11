Park Zdrojowy w Świnoujściu. Zielona enklawa na wyspie Uznam

Świnoujście jest jednym z najciekawszych miast w Polsce. Wszystko to przez jego unikalne i ciekawe położenie. Miasteczko znajduje się bowiem na kilkudziesięciu wyspach, z których największe to Uznam, Wolin i Karsibór. Miasteczko leży tuż przy polsko-niemieckiej granicy, stanowi więc świetną bazę wypadową na Niemcy. Na samym jego terenie nie brakuje jednak miejsc, w których warto zatrzymać się na dłużej. Jednym z nich jest Park Zdrojowy. Sprawdźmy, co ciekawego ma do zaoferowania swoim gościom i dlaczego warto wkroczyć na jego teren.