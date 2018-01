Parki, ogrody, a nawet góry w blasku zimowych iluminacji. Wyglądają bajecznie!

Nie tylko nie zasypiają na zimę – przeciwnie, po zmroku rozbłyskują światłem i mienią się kolorami. Niektóre parki, ogrody, a nawet wzgórza zyskują wieczorami nowe, często bajkowe życie. Dzięki nastrojowym iluminacjom stają się idealnym miejscem na jesienno-zimowe rodzinne spacery.

Królewski Ogród Światła. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Rozświetlone pergole, misternie zdobione pawilony, fontanny i drzewka pomarańczowe, wykreowane za pomocą światła. Nowa, plenerowa, wystawa w ogrodzie wilanowskim jest elegancka, wyrafinowana i wprost nawiązuje do piękna architektury oraz historii pałacu. Każdy element i detal ekspozycji odwołuje się do źródeł ikonograficznych, herbu Jana III Sobieskiego oraz symboliki pałacu. Świetlną ekspozycję "Królewski Ogród Światła" (zdjęcie powyżej) odwiedziło już ponad milion osób.

Park Oliwski w Gdańsku

Wzgórze Tumskie w Płocku

Iluminacje Płocka obejmują teren lubianego przez płocczan parku na Wzgórzu Tumskim , ale rozpoczynają się już na placu Narutowicza. Prawdziwie zimową aurę zapewnia tutaj nastrojowa projekcja w postaci spadających płatków śniegu. Dzięki iluminacji historyczna część parku zmieniła się w magiczną krainę znaną z baśni Andersena . Spacerując po parku można dotrzeć do świetlistego zamku Królowej Śniegu i zaprzężonych do jej sań polarnych niedźwiedzi.

Multimedialny Park Fontann w Warszawie

Park Sienkiewicza w Słupsku

Okazałe świetlne kurtyny, fontanny ożywione światłem czy połyskujące złotym i srebrnym blaskiem lilie sprawiły, że słupski park zmienił się tej zimy nie do poznania. Wyłaniające się z mroku olśniewające damy z parasolkami i dżentelmeni we frakach rodem z XIX w. zabierają mieszkańców w niezwykłą podróż w czasie. – Chcieliśmy, by słupski park stał się po zmroku parkiem Sienkiewicza nie tylko z nazwy. Do stylu XIX w., a więc czasów w których żył pisarz, odwołują się zarówno charakterystyczne stroje świetlnych postaci, jak i elementy architektury ogrodowej, będące istotną częścią zimowej metamorfozy – mówi Michał Kwasieborski z firmy Multidekor, która zaprojektowała i wykonała dekoracje.