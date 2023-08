Parkingi w Gdańsku. Gdzie i za ile można zaparkować samochód?

Parkowanie w Gdańsku w środku sezonu to wielkie wyzwanie. I nie chodzi tylko o znalezienie miejsca. Przed uiszczeniem opłaty warto sprawdzić, w której strefie zaparkowaliśmy, bo mają one różne stawki i godziny obowiązywania. Trzeba też opłatę wnieść natychmiast, by uniknąć mandatu.