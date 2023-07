Pasażerowie zgadzają się na opóźnienie swojej podroży. Mogą zarobić niemałe pieniądze

Nadrezerwacje i rekompensaty

Początkowo oferta przewoźnika wynosiła 800 dolarów za rezygnację z miejsca w samolocie, co odpowiadało około 3210 zł. Jednak żaden z pasażerów nie był zainteresowany taką propozycją, co zmusiło pracowników linii lotniczej do zwiększenia stawki. Ostatecznie zaoferowano 1300 dolarów, czyli około 5217 zł, co przyciągnęło dwóch ochotników, a po 10 minutach znalazł się również trzeci.