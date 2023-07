Przebrany za ortodoksyjnego Żyda próbował podstępem wjechać do Izraela

33-letni obywatel Gruzji podjął ryzykowną próbę przedostania się do Izraela, mimo wcześniejszych zakazów wjazdu. Przebrany za ortodoksyjnego Żyda, dwukrotnie wcześniej został zatrzymany przez izraelskie służby przy próbie przekroczenia granicy. Tym razem to jednak nie przebranie go zdradziło.