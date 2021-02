Paszporty szczepionkowe. "Musimy się pośpieszyć, jeśli chcemy zdążyć do lata"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała w czwartek o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, by zdążyć do lata. Czy będą one służyć jako paszporty i umożliwią zaszczepionym swobodne podróżowanie? Taka decyzja nie zapadła. Tymczasem WHO ewidentnie opowiada się przeciw takiemu rozwiązaniu.

Grecja naciska na UE w sprawie paszportów szczepionkowych Źródło: Getty Images