Pełnia Bobrzego Księżyca. Niezwykłe zjawisko jeszcze w listopadzie

Listopadowa pełnia to zjawisko, które trudno przegapić. Księżyc lśni wtedy wyjątkowym blaskiem. Nie tylko fani fotografii próbują wówczas uchwycić naturalnego satelitę Ziemi.

Pełnia Bobrzego Księżyca - kiedy i o której?

Pełnia Bobrzego Księżyca - skąd się wzięła nazwa?

Pochodzenie nietypowej nazwy nie jest do końca jasne. Oczywiście związana jest ona z bobrami. Prawdopodobnie wpływa na nią miała większa aktywnością bobrów w listopadzie - wtedy budują one swoje zapory na zimę. Często pracują one nocą - właśnie przy świetle księżyca. Inna wersja mówi, że nazwa wzięła się od Indian zastawiających w listopadzie pułapki na bobry.