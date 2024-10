Pełnia Krwawego Księżyca. W sieci zaroiło się od zdjęć

Pełnia Księżyca. Co to za zjawisko?

Pełnia to jedna z faz Księżyca, podczas której znajduje się on w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi. Dzięki tej pozycji Księżyc jest praktycznie w całości oświetlony, co ułatwia jego swobodną obserwację.