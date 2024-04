Perełka w ulubionym kraju Polaków. Woda zachwyca lazurowym odcieniem

Kemer - jeden kurort, masa możliwości

- Kemer to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na Riwierze Tureckiej. Sam kurort jest niewielki, mimo to oferuje wiele atrakcji z kategorii wypoczynku leniwego, aktywnego i poznawczego - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Zaczynając od pierwszego – w regionie znajdziemy różnorodne plaże. To, co je łączy, to fakt, że ciągną się wzdłuż lazurowego wybrzeża Morza Śródziemnego. To, co dzieli, to struktura – część jest piaszczysta, inne są żwirowe, a jeszcze inne kamieniste. Zdarza się, że na jednej plaży znajdziemy te trzy odmiany - wyjaśnia.