Nowa, wielka atrakcja w ulubionym kraju Polaków. Spodoba się turystom

Podczas wyjątkowej podróży będzie można odkryć niektóre z historycznych skarbów Turcji. Są to miejsca, które nie zostały jeszcze zalane przez turystów. Pociąg będzie zaczynał swoją trasę w stolicy, czyli Ankarze, a następnie przejedzie przez takie miasta jak: Kayseri, Malatya i Elazığ, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Turcji. W każdym z nich turyści będą mieli wystarczająco dużo czasu, ok. 3-4 godzin, na zwiedzanie i spróbowanie lokalnych przysmaków. W końcu pociąg dotrze to Diyarbakir, gdzie rozpocznie podróż powrotną.