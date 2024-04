Perła ziemi kłodzkiej. Wielki remont dobiega końca

Historia miasta sięga XIV w., kiedy była to niewielka osada pośrodku gęstego lasu. Gdy w połowie XVI w. odkryto w niej lecznicze źródła, rozwój nagle przyspieszył. Ale o prawdziwym rozkiwcie miasteczka można mówić dopiero do XVIII w., kiedy to jezuci wybudowali okazały dwór z kaplicą i zaczęli przyjmować tam kuracjuszy.