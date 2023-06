Jedno z najbardziej niedocenianych miejsc w Polsce. Świetna alternatywa dla Tatr i Karkonoszy

Region pełen wspaniałych atrakcji, malowniczych górskich szlaków i świetnych miejscowości wypoczynkowych. Kojarzony jest głównie z uzdrowiskami, tymczasem Ziemia Kłodzka ma do zaoferowania znacznie więcej. - To wymarzone miejsce na urlop dla każdego, kto kocha góry. W odróżnieniu od Tatr, czy Karkonoszy nie ma tu takich tłumów, co na pewno jest dużym plusem - przekonuje Karol Wiak z Nocowanie.pl.