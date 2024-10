Peru to nie tylko Machu Picchu. To tu zobaczysz lwy morskie i pokonasz pustynię na desce

Małe Galapagos u wybrzeży Peru

Z Limy przenosimy się na południe Peru, a konkretnie do Paracas. Niewielkie miasteczko położne nad Oceanem Spokojnym często jest nazywane bramą do Rezerwatu Narodowego Paracas oraz Wysp Ballestas. Miejsca te są uważane za jedne z głównych atrakcji turystycznych w tej części kraju. Wyspy Ballestas porównuje się też do archipelagu Galapagos. Co prawda nie jest tam tak zielono, ale fauna i skaliste pejzaże i tak zachwycą nawet najbardziej wymagających miłośników natury. Opływając wyspy statkiem (start w porcie Paracas), mamy możliwość zobaczyć z bliska między innymi lwy morskie czy pingwiny Humboldta. Takie przeżycie zostaje w pamięci na długo, jeśli nie na zawsze.