Pięć najdziwniejszych pomników w Polsce. Kaloryfer, czajnik i UFO to dopiero początek

"Drogi przybyszu, witamy w gminie, która na świecie z ziemniaka słynie. To właśnie ziemniak, z herbu, z pomnika, sławi tę ziemię oraz rolnika. Taki to kolos stoi przy szosie, widoczny ponoć nawet w kosmosie. Gdyby go zetrzeć, obrać z łupiny, placków wystarczy dla całej gminy. Kto chce go dotknąć, kto nie dowierza, niech sam przyjedzie do Biesiekierza" – napisał miejscowy poeta Zygmunt Królak cytowany przez sztukapubliczna.pl.