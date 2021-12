Pierwsza gwiazdka. W tym roku będzie nią Wenus

Gwiazda Betlejemska na tradycyjnych ilustracjach przedstawiana jest jako kometa. Co ciekawe, w chińskich kronikach odnotowano kometę z 5 roku p.n.e., która może pasować do biblijnego opisu. Jest jednak też kilka innych hipotez na temat tego, jakie obiekty astronomiczne mogły być uznane za Gwiazdę Betlejemską. To m.in. wielokrotne koniunkcje kilku jasnych planet (np. potrójna koniunkcja Jowisza i Saturna w 7 roku p.n.e.), czy pojawienie się gwiazdy supernowej.