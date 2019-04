Pierwsze takie narodziny w polskim zoo. Maleństwo "depcze mamie po racicach"

Nie ma jeszcze imienia, ale wiadomo, że będzie się zaczynać na Z, po mamie. We wrocławskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat samiczka takina złotego, gatunku narażonego na wyginięcie. Ich hodowla zachowawcza prowadzona jest w 11 ogrodach zoologicznych, w tym w Tokio i San Diego.

Takiny złote należą do największych przedstawicieli w grupie kóz i owiec (ZOO Wrocław)

Nowo narodzone zwierzę trzyma się blisko matki Zhaoze, niemal "depcząc jej po raciach".

- Obserwujemy bardzo dobrą relację między matką, a jej córką. Matka jest troskliwa i kiedy pojawiamy się w pobliżu dosłownie zasłania swoim ciałem małą – mówi Anna Rosiak, opiekunka z wrocławskiego zoo. – Na razie musi skończyć miesiąc by można było oficjalnie przypisać ją na stan. Do tego czasu powinna mieć już imię, nad którym ciągle się zastanawiamy. Wiemy, że powinno w jakiś sposób wiązać się z Chinami skąd pochodzi ten gatunek oraz zaczynać się na literę Z, po matce.

Zhaoze – świeżo upieczona mama – wraz z trzema młodymi osobnikami Xian, Johnny Woo, Won Yu tworzy stado hodowlane. Przyjechały one w ramach wymiany hodowlanej na przełomie czerwca i lipca 2017 r. z trzech ogrodów zoologicznych – Libereca, Drezna i Berlina. Zamieszkały na specjalnie przygotowanym dla nich wybiegu w najstarszej części zoo mając za sąsiadów koziorożce syberyjskie i milu.

Zoo we Wrocławiu nie będzie docelowym domem nowo narodzonej samiczki. Gdy osiągnie dojrzałość płciową, wyjedzie do innego ogrodu zoologicznego, by tam tworzyć stado.

– Hodowla zamknięta, jaką prowadzą ogrody zoologiczne, to złożony proces. Wymaga ogromnych kompetencji w zakresie biologii, w tym odżywiania i rozrodu, a także zachowania wszystkich zwierząt mieszkających w zoo. Nasze podstawowe zadanie to stworzyć im jak najlepsze warunki życia by mogły żyć i rozmnażać się. Dlatego, na co dzień współpracujemy z innymi ogrodami z całego świata i wymieniamy się wiedzą oraz doświadczeniem. Chętnie udzielamy informacji na temat hodowli dzioborożców palawańskich czy kanczyli filipińskich, zaś koledzy z Liberca o takinach. Tak to działa. – mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.

Warto podkreślić, że na całym świecie prowadzanych jest około 900 projektów hodowli zachowawczych w ogrodach zoologicznych.

Takiny złote (Budorcas taxicolor bedfordi) to endemity chińskich wyżyn w prowincji Shanxi. Można je spotkać do wysokości 4 500 m n.p.m. Należą do największych przedstawicieli w grupie kóz i owiec, w co dość trudno uwierzyć patrząc na nie. Po pierwsze osiągają do 2,2 m długości ciała przy 1,4 wysokości i masie ciała nawet 350 kg. Po drugie mają "dziwną" budowę ciała, przypominają mieszankę kozy, antylopy i niedźwiedzia. Po trzecie ich rogi są krótkie i osadzone bardzo blisko siebie. Wyglądają tak, jakby był jeden.

Zgodnie ze statusem IUCN należą do gatunków "wrażliwych" na wyginięcie (Vulnerable – V). Największym zagrożeniem dla nich są wylesienia, polowania i fragmentacja siedlisk.

Źródło: ZOO Wrocław