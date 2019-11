Pierwsze takie połączenie. Pociąg z Chin dotarł do Gdańska

10 dni – tyle zajęło pociągowi towarowemu dotarcie z chińskiego miasta Xi’an do portu w Gdańsku. To pierwsze w historii tego typu połączenie. Pojazd transportował kilkadziesiąt kontenerów i w czwartek dotarł do stacji końcowej.

Pociąg dotarł do Gdańska w czwartek przed południem (Facebook.com/ DCT Gdansk - Deepwater Container Terminal)

Choć przewóz kontenerów koleją jest dwukrotnie droższy od transportu drogą morską, to nowe połączenie cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Dla wielu przedsiębiorców znacznie bardziej liczy się czas dostawy niż cena. Dlatego - w tym przypadku - stawiają na drogę lądową.

- Nasz pociąg jedzie z centralnych Chin do Gdańska 10 dni. Tymczasem w przypadku tradycyjnego transportu z Xi'an do Gdańska, czyli drogą morską, mówimy o 45-50 dniach. W tym czasie wielu przedsiębiorców może dokonać kilku transportów i - pomimo większych kosztów - finalnie więcej zarobić - mówił podczas uroczystości, która odbyła się w terminalu kontenerowym DCT, Łukasz Szutenberg z firmy Adampol.

Jak dotąd znaczna większość pociągów kierowana była nie do Gdańska, a do Duisburg w Niemczech. Transport do tego miasta zajmuje jednak aż 4 dni więcej niż do gdańskiego portu, a jak twierdzi Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk – cztery dni w sytuacji, w której odbiorcy zależy na szybkości transportu, to bardzo dużo.

