Pierwszy przypadek COVID-19 na egzotycznej wyspie. Zarządzili lockdown

Królestwo Tonga długo broniło się przed koronawirusem. Udawało się to przede wszystkim dzięki położeniu wyspy. Teraz mieszkańcy mogą się znaleźć w trudnym położeniu, a wszystko z uwagi na słabo dofinansowany system opieki zdrowotnej. Our World in Data podaje, że tylko 31 proc. mieszkańców jest w pełni zaszczepionych na COVID-19.