Pilot usiłował dostać się do samolotu przez okno. Film krąży w sieci

Brytyjski pilot nie mógł się dostać do kokpitu, dlatego zamiast wejść do samolotu po schodach, postanowił wcisnąć się przez niewielkie okno. Mężczyzna szybko stał się gwiazdą internetu.

Na filmiku wyraźnie widać, jak mężczyzna próbuje dostać się do kokpitu przez niewielkie okienko. Włożył do środka tylko jedną nogę. Jednak reszty ciała nie udało mu się wcisnąć.

Internauci natychmiast zaczęli doszukiwać się przyczyny, dla której mężczyzna nie był w stanie wejść do samolotu w tradycyjny sposób. Wielu z nich żartowało, że "zapomniał kluczyków". Okazuje się jednak, że najzwyczajniej zapomniał kodu do drzwi do kokpitu. Wideo z pilotem, którego tożsamość nie została upubliczniona, zdobywa w sieci dużą popularność.