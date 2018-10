Pingwiny muszą opuścić wrocławskie zoo. Udają się na "przymusową emigrację”

Nie wszystkim spodoba się ta decyzja, bo pingwiny dodawały temu miejscu sporo uroku. Zwyciężył jednak zdrowy rozsądek i gatunkowa potrzeba tworzenia "nowych pingwinich rodzin” Sześcioro mieszkańców wrocławskiego zoo ruszyło do Czech.

"Nasza kolonia osiągnęła już prawie maksymalny pułap. W tej chwili mamy 110 osobników. Nie chcemy też, by w tej grupie spokrewnione pingwiny zaczęły łączyć się ze sobą w pary. Dlatego część z nich musi wyjechać, by tworzyć nowe rodziny pingwinie w innych ogrodach zoologicznych" - tłumaczył RMF24 Paweł Borecki, opiekun pingwinów we wrocławskim zoo.

W czeskim zoo znajduje się z kolei zaledwie 10 osobników, a żeby europejska populacja pingwina była silna genetycznie i mogła przetrwać, należy je regularnie mieszać. Trzeba przyznać, że przesiedlane osobniki będą miały za czym tęsknić, bo wrocławskie zoo cieszy się największym wybiegiem i basenem dla pingwinów w Europie. Tam będą musiały przyzwyczaić się do nieco mniejszej przestrzeni. Opiekunowie nie mają jednak wątpliwości co to tego, czy odnajdą się w nowym towarzystwie. Ich zdaniem zrobią to bez problemu.