Piwo sprzed 200 lat. Znaleziono je we wraku

Receptura piwa warzonego ponad 200 lat temu właśnie została odtworzona. Pochodzi prosto z wraku, który osiadł na dnie morskim u wybrzeży Tasmanii. "Ma lepszą recepturę niż obecny alkohol" - stwierdził australijski piwowar.

Na dnie morskim niedaleko północnego wybrzeża Tasmanii, po stuleciach zostało znalezione piwo butelkowe na zatopionym statku handlowym Sydney Cove. W 1796 r. kolonialna firma handlowa Campbell i Clark zleciła okrętowi Sydney Cove przepłynięcie z Kalkuty do Port Jackson w Australii. Statek załadowany był przede wszystkim w różne trunki, w tym piwa, wina i wódki, ale także w niezbędne artykuły, takie jak zboże i drewno. Statek jednak nigdy nie dotarł do celu.

Zdradzieckie wybrzeże Tasmanii zatrzymało okręt na mieliźnie, przez co zaczął powoli tonąć. Załoga starała się ocalić wszystko, co mogła. Jednak artefakty z wykopalisk podają, że znaczna część trunków poszła na dno.

Pozostałe piwo przetrwało ok. 200 lat na dnie morskim. W latach 90. XX w. wydobyto go z wraku podczas wykopalisk prowadzonych przez Mike'a Nasha, archeologa morskiego. Po czym zostało wysłane do muzeum w Launceston. Dopiero teraz udało się odnowić recepturę alkoholu, dzięki współpracy z firmą piwowarską James Squire. Okazało się, że kilkuset letni napój nie został naruszony. Jego konsystencja zmętniała, ale korek pozostał nietknięty.