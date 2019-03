PKP planuje wprowadzenie programu lojalnościowego

Odkąd na polskich torach pojawiło się Pendolino, sporo podróżujących zamieniło samochód na pociąg (zwłaszcza ci, którzy podróżują służbowo). PKP w końcu zorientowało się, że wprowadzenie programu lojalnościowego dla pasażerów to mądry pomysł. Tylko jeszcze nie wie, jak go wcielić w życie.

PKP po raz kolejny mówi o planach wprowadzenia programu lojalnościowego. Ale tym razem (bo już dwa razy mówiło się, i tylko mówiło, o takim przedsięwzięciu - w 2014 r. i w 2016), za słowami poszły czyny. A w zasadzie – jeden czyn. Spółka opublikowała zaproszenie do RFI (ang. request for information – prośba o informację), czyli poprosiła dostawców systemów, które obsługują programy lojalnościowe, o udzielenie informacji, jakie wymogi technologiczne i informatyczne muszą być spełnione, aby program ruszył. Zainteresowane firmy mogą przesyłać oferty do 3 kwietnia.