PKP zawiesza część pociągów. Po to, aby więcej składów pojechało do Kostrzyna

PKP IC na swojej stronie internetowej podało komunikat o tym, że zawiesza sprzedaż biletów z miejscówkami na część składów, jadących od końca lipca do 4 sierpnia. Wszystko po to, aby wzmocnić pociągi kursujące w tym terminie do Kostrzyna nad Odrą na Festiwal Pol’and’Rock.

PKP Intercity zawiesza możliwość kupowania biletów na część połączeń kursujących od końca lipca do 4 sierpnia (Shutterstock.com)

Karuzela informacji o pociągach na Najpiękniejszy Festiwal Świata nie zamierza zwolnić. Najpierw nie była przewidywana żadna zmiana w rozkładach jazdy, potem przewoźnik stwierdził, że składy będą wręcz omijać Kostrzyn. Następnie powstałą lukę chcieli wypełnić marszałkowie województw zapowiadając uruchomienie specjalnych połączeń.

Kropkę nad i postawił premier Mateusz Morawiecki, polecając "przygotowanie pociągów, które zawiozą uczestników na miejsce". Wtedy nawet Przewozy Regionalne zaczęły wycofywać się z wcześniejszych decyzji. Teraz PKP Intercity zawiesza możliwość kupowania biletów na część połączeń kursujących od końca lipca do 4 sierpnia.

Pociągi do Kostrzyna będą kierowane przez kilku przewoźników – Koleje Wielkopolskie, Koleje Mazowieckie, Przewozy Regionalne czy Arriva RP. Do tego PKP Intercity uruchomi 3 dodatkowe składy, do dwunastu dołączy łącznie 37 dodatkowych wagonów, a trasy 4 pociągów zostaną wydłużone, aby przejeżdżały przez Kostrzyn.

Jednak część składów, na które nie możemy teraz kupić biletów, została zawieszona z powodu m.in. korekty rozkładu jazdy. Kiedy zmiany będą wprowadzone, poszczególne pociągi również będą dostępne dla podróżnych. PKP IC jednak uspokaja, że modyfikacje zostały wprowadzone na tych połączeniach, które są najmniej oblegane przez podróżnych, a dzięki temu zmiany będą mało dotkliwe.

