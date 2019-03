Historia złamała konduktorce serce. Załatwiła pasażerce darmowy bilet

Rachel Broadway każdego dnia spędza dwie godziny w podróży, aby odwiedzić swoją córeczkę, która w grudniu przedwcześnie się urodziła. Teraz, dzięki nieoczekiwanemu aktowi dobroci ze strony konduktorki pociągu, nie będzie płaciła za przejazd nic.

"Ocean miała już trzecią operację. Czekamy, kiedy zacznie tolerować mleko. Nadal jest w szpitalu i miną co najmniej trzy lub sześć miesięcy, zanim wróci do domu" – mówi w rozmowie z CNN Broadway.

Podczas jednej z jej podróży pociągiem konduktorka, która często dyżuruje na tej trasie, zapytała Broadway, dlaczego tak często jeździ z synem. – Powiedziałam jej o mojej sytuacji, a ta przekazała ją kierownikowi pociągu. Zaznaczyła, żeby uważano na mnie. Zapytała się także o moje nazwisko oraz adres – opowiada kobieta. – Następnie zawnioskowała do kierownika Northern Rail, aby pomógł mi uzyskać możliwość darmowych przejazdów, ponieważ było jej przykro z powodu mojej sytuacji.

Broadway zdradziła, że udało jej się znaleźć konduktorkę Emmę Abel na Facebooku. Podziękowała jej osobiście za życzliwość. Rachel wydawała do tej pory, w przeliczeniu na złotówki, ok. 150 zł dziennie na bilety, co spowodowało znaczne obciążenie finansowe jej rodziny.