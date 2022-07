Mówią, że to perełka pod Warszawą. Relaks na tej plaży może słono kosztować

Przypominamy, że łamanie zakazów obowiązujących w rezerwatach i lasach to wykroczenia, które zagrożone mandatem do 500 zł albo grzywną do 5 tys. zł. Co więcej, jeśli dana osoba spowodowała istotną szkodę przyrodniczą, to grozi jej - na podstawie art. 181 kodeksu karnego - nawet więzienie.