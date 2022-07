Wypoczynek na łonie natury. Jak wybrać odpowiedni namiot?

W opozycji do nich stoją namioty trekkingowe, które są też nazywane turystycznymi. Są lekkie i poręczne, a w zależności od rozmiaru mogą pomieścić nawet do 6 osób. Nadają się do różnych rodzajów turystyki, ale trzeba je mądrze wybrać. Wyróżnia się konstrukcje kopułowe i tunelowe. Te pierwsze mają własny stelaż, więc nie wymagają wiele zachodu przy rozkładaniu. W wietrznym terenie można je zabezpieczyć szpilkami, które ustabilizują namiot. Minusem są tutaj skośne ścianki, które zmniejszają przestrzeń użytkową. Namioty tunelowe mają taką samą wysokość na całej długości. W niektórych modelach można także spotkać się z dodatkami takimi jak np. przedsionki, do których można schować nawet rower albo motocykl. Rozstawianie trwa nieco dłużej i trzeba być uważnym przy mocowaniu odciągów.