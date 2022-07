Plaża w Orłowie częściowo odbudowana. Jednak to jeszcze nie koniec prac

Plaża w Orłowie częściowo szersza

Pierwszy etap największej w historii refulacji plaży w Orłowie rozpoczął się na początku czerwca. Objął on odcinek od molo do Sceny Letniej Teatru Miejskiego. W sumie trafiło tam ok. 150 tys. m sześc. piasku dostarczonego przez pogłębiarkę wykorzystywaną przez Urząd Morski do modernizacji falochronu w Porcie Północnym w Gdańsku.