PLL LOT szykuje niespodziankę. Nowe połączenie z Warszawy na Sri Lankę

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią połączenie z Polski na Sri Lankę. Już na jesień będziemy mogli dostać się z Warszawy do największego miasta tego kraju - Kolombo. I to bez przesiadki!

To kolejne bezpośrednie połączenie PLL LOT do Azji. Narodowy przewoźnik lata z Warszawy m.in. do Singapuru Seulu czy Tokio. Teraz przyszedł czas na Sri Lankę! Pierwsze połączenie wystartuje już 3 listopada. W rozkładzie lotów pojawi się sezonowo - trzy razy w tygodniu do 28 marca 2020 roku.