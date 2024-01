Płockie zoo się powiększyło. To gatunek zagrożony wyginięciem

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą zoo w Płocku powstało w 1951 r. Ogród ma powierzchnię około 15 ha. Żyje tam obecnie ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. płockie zoo należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. Co ciekawe, jest to jedyne zoo w Polsce, które prowadzi hodowlę reniferów fińskich.