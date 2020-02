Pluszowe kajdanki i pokój z widokiem na Morskie Oko. Turyści potrafią zaskoczyć

Polski turysta ma zachcianki. Miejsce dla yorka, pluszowe kajdanki czy pokój z widokiem na Morskie Oko. To tylko niektóre z rzeczy, o jakie pytają turyści przed wyjazdem na zimowy urlop w kraju. Właściciele kwater czasem łapią się za głowy.

- W ferie pojawiają się głównie pytania o pokoje dwuosobowe z łóżeczkiem lub dostawką, co oznacza, że polskie rodziny podróżują głównie w modelu 2+1 lub 2+2 – mówi w rozmowie z WP Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. - Z najważniejszych udogodnień pytają też o prywatne łazienki w pokoju, śniadania, parking czy wi-fi.

Zimą w Zakopanem standardowym pytaniem jest: "czy jest tu coś ciekawego poza Krupówkami?" lub "czy jest śnieg?", a gdy go nie ma, to w recepcji zgłaszane są pretensje. – Niektórzy nie pytają tylko o śnieg, ale wprost, o to czy da się ulepić takiego bałwana, który przetrwa kilka dni – dodaje Kamila Miciuła.