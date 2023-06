Płynęli do wraku Titanica. Zaginęli pod wodą

Planowaniem podwodnych wycieczek zajmuje się Organizacja OceanGate Expeditions. Firma zabiera czasem turystów do wraku legendarnego Titanica. Nie jest to jednak tania wyprawa, bo koszt takiej wycieczki to nawet ćwierć miliona dolarów. Nurkowanie, które obejmuje zarówno zejście, jak i wynurzenie łodzi, trwa około ośmiu godzin.