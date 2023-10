Po ich barwnej kulturze zostały tylko stereotypy. "W naszej okolicy nie zachował się nawet język"

To co prezentujemy dziś, to pamiątki, które udało nam się zgromadzić oraz to, co odtwarzamy czy tworzymy na podstawie jakichś fragmentów wiedzy, która się zachowała. Szyjemy stroje wzorowane na tradycyjnych, piszemy nowe piosenki w oparciu o dawne melodie, tworzymy poezję odnoszącą się do tej kultury i miejsca, a którą wydał nam Podlaski Urząd Marszałkowski. Wszystko to robimy intuicyjnie. Za to nasz "cygański kociołek", czyli prosta, jednogarnkowa potrawa z kurą w roli głównej, a której przepis jest na naszej stronie www, jest jak najbardziej autentyczny. Przygotowujemy to danie na naszych spotkaniach, zaczynając żartem od słów - kociołek jest najlepszy, gdy kura jest kradziona (śmiech).