Po raz pierwszy wystąpią w Polsce. Zainteresowanie jest ogromne

Take That w składzie Mark Owen, Gary Barlow i Howard Donald

Po raz pierwszy przyjadą do Polski i zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Na koncert legendarnego zespołu Take That zjadą tłumy. Jeśli planowaliście więc spokojny weekend w Łodzi, to lepiej zmieńcie plany.

Zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy N'sync, to sercami nastolatek w latach 90. zawładnęli chłopcy z Take That. Przez lata byli jednym z największych brytyjskich zespołów popowych z kilkoma (a dokładnie pięcioma) wokalistami. To z niego wywodzi się Robbie Williams, który później zrobił największą karierę solową.

Pierwszy koncert Take That w Polsce

Obecnie dojrzali już mężczyźni z Take That koncertują w trzyosobowym składzie i po raz pierwszy w historii wystąpią w Polsce. I choć mogłoby się wydawać, że nie są już tak popularni jak przed laty, to wydarzenie 13 października przyciągnie do Łodzi kilkadziesiąt tysięcy fanów. - Prawdziwi fani nie przegapią takiej okazji i tłumnie przyjadą do naszego miasta - mówi Maciej Łaski, prezes zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, spółki zarządzającej Atlas Areną, gdzie odbędzie się koncert.

A będzie na co popatrzeć, bo ich koncerty to gigantyczne widowiska nie tylko z muzyką, ale i profesjonalną oprawą w postaci podestów, schodów, fajerwerków czy nawet ognia. Trasa składająca się z 31 koncertów, która jest już prawie na finiszu, zbiera świetne recenzje.

Coraz mniej noclegów

Nie ma się więc co dziwić ogromnemu zainteresowaniu koncertem w Polsce. Na żaden weekend w październiku czy listopadzie nie ma tak mało noclegów w Łodzi, jak na ten nadchodzący. Koncert przyciągnie fanów z całego kraju. W serwisie noclegowym Booking.com wyprzedało się już 86 proc. pokoi.

Podobnie jest na Nocowanie.pl, gdzie jeszcze w poniedziałek było wolnych 50 proc. Na trzy dni przed koncertem można wybierać już tylko spośród 19 proc. dostępnych zazwyczaj miejsc. - To pokazuje wysokie zainteresowanie wydarzeniem i samym miastem jako destynacją. Na ten moment trudno znaleźć opcje noclegowe w przystępnych cenach, które były dostępne jeszcze kilka dni temu. W hotelach i apartamentach ceny wahają się od 400 do 600 zł za dobę pobytu dla dwóch osób - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl

Ekspert nie ukrywa, że podczas dużych wydarzeń, takich jak koncerty, właściciele kwater i hoteli często podnoszą ceny. - To tendencja widoczna na rynku – w przypadku dużych koncertów, jak np. Dawida Podsiadły czy Taylor Swift, wzrost cen również był zauważalny - mówi w rozmowie z WP. Wówczas ceny rosły o nawet 460 proc. W Łodzi tak drastycznie nie jest.

- Jest to efekt rosnącego popytu na noclegi i wyższej frekwencji w mieście, co zwiększa zapotrzebowanie na dostępne miejsca noclegowe. W przypadku Łodzi za ten sam nocleg, tydzień później, możemy zapłacić ponad 100 zł mniej - dodaje Wiak.

Miliony dla Łodzi

Maciej Łaski uważa, że światowa branża koncertowa przeżywa odrodzenie dzięki rekordowej sprzedaży biletów i zaangażowaniu fanów, a to coraz częściej ma znaczący wpływ na lokalne społeczności. - Wydarzenia muzyczne, które odbywają się w Atlas Arenie mają bardzo korzystny wpływ na lokalną gospodarkę - mówi w rozmowie z WP. - Sklepy restauracje i bary oraz branża hotelarska w Łodzi odnotowują znaczny wzrost sprzedaży w ciągu tych dni, kiedy hala wypełnia się po brzegi.

Koncerty w Atlas Arenie przyciągają tłumy © Mat. prasowe