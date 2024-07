Szaleństwo w Warszawie. Przebitka cenowa o nawet 460 proc.

- Jeszcze kilka tygodni temu fani piosenkarki płacili za nocleg 150 zł za osobę za noc. Obecnie ceny wzrosły od 120 proc. do 250 proc., nawet w dzielnicach w promieniu do 20 km od miejsca koncertu. Przykładowo, rezerwacja kilkuosobowego apartamentu kosztuje ok. 330 zł za osobę za noc, choć można trafić na oferty, gdzie cena wynosi nawet 525 zł za osobę za noc - mówi Agnieszka Rzeszutek.