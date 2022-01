Pociąg legenda. Tajemnice Orient Expressu

– Na pokładzie gościliśmy m.in. JK. Rowling, Julię Roberts, a także zespół The Rolling Stones – wylicza. – Był także John Travolta – dodaje. – Pamiętam krótką rozmowę z jego managerem, który zastrzegł, że aktor zje kolację w swoim wagonie – wspomina Janssens. – Uspokoiłem go mówiąc, że tutaj wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wyjątkowych gości i na pewno nikt nie będzie go niepokoił – opowiada.