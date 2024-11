Pociągi nie dojadą do Zakopanego. Spore utrudnienia na trasie

To nie są dobre wieści dla osób, które nie lubią przesiadek. Ale cel uświęca środki. Dzięki pracom prowadzonym przez PKP PLK szykują się zmiany na lepsze.

Po usunięciu łącznie jedenastu przejazdów kolejowych, w ich miejscach zostaną zlikwidowane także punktowe ograniczenia prędkości dla pociągów, co skróci czas podróży koleją między Krakowem a Zakopanem. A to akurat dobra wiadomość dla turystów.

W pobliżu zlikwidowanych przepraw powstaną drogi, które wzdłuż torów będą prowadziły do najbliższych przejazdów. Na odcinku między Chabówką a Zakopanem wciąż pozostanie blisko 70 przejazdów kolejowo-drogowych.

Według PKP PLK prace na kolei między Chabówką a Zakopanem mają potrwać do 27 listopada, ale to termin umowny. Do tego czasu ruch kolejowy na tym odcinku pozostaje wstrzymany, ale w zamian kursuje autobusowa komunikacja zastępcza.