Podhale da się lubić? Stolica Tatr dawno mnie tak nie zaskoczyła

Kelnerka jednak, ku naszemu zdziwieniu, powiedziała, że to żaden problem i zaprosiła nas do stolika z własnymi napojami. To był dla mnie szok, tym bardziej, że przydarzyło mi się to w Zakopanem, gdzie przedsiębiorcy znani są z tego, że liczą każdy grosz. Nie powinno więc dziwić, że siedząc przy stoliku, zastanawiałam się czy to nie podstępny psikus z ukrytą kamerą.