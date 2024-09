Wyjątkowe i niepokojące zjawisko na Bałtyku. Meteorolodzy komentują

- To wyjątkowe zdarzenie - zapewniła Veera Haapaniemi ekspertka z Fińskiego Instytutu Meteorologicznego, cytowana przez dziennik "Ilta Samonat". - Jest to już druga morska fala upałów wykryta we wszystkich stacjach w 2024 r. - dodała. Ekspertka przypomniała również, że pierwsza taka fala miała miejsce na przełomie maja i czerwca br., i trwała nieco ponad dwa tygodnie. W zeszłym podobna sytuacja na Bałtyku trwała do października. Jednakże teraz istnieje możliwość, że rekord zostanie pobity.