Podróż sentymentalna. "Ożywają wspomnienia i łezka się w oku kręci"

"Dla pokolenia lat 70. i 80. muzeum to skok w przeszłość, swoisty portal do tamtych czasów, gdy z wypiekami na twarzy czekaliśmy na dobranockę. Zbiory obfite, różnorodne (zabawki, gadżety, plakaty, historyjki z gum do żucia itd.). Jest też salka kinowa, gdzie można obejrzeć Reksia. Brakowało mi kącika z pamiątkami - magnesy, pocztówki, cokolwiek, aby wizytę w Muzeum Dobranocek upamiętnić" – ocenia pani Katarzyna.