Podróż za jeden bilet. Miejsca, do których dojedziesz tanim pociągiem

Tegoroczna majówka jest rekordowo długa. Wystarczą trzy dni urlopu, by cieszyć się aż dziewięcioma dniami przerwy w pracy. Sprawdziliśmy, jak spędzić ten czas, nie jadąc przez pół dnia samochodem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybraliśmy kilka nieoczywistych miejsc w całej Polsce na majówkową wycieczkę. Sprawdźcie! (Shutterstock.com)

Pogoda na majówkę? Meteorolodzy straszą, że może być różnie. Na pewno nie będziemy narzekali na upały. Powinniśmy raczej pamiętać o parasolach. W tej sytuacji dobry plan na majówkę powinien być taki, że o tym, dokąd pojedziemy, możemy zdecydować z dnia na dzień. To możliwe! W dodatku nie potrzebujemy do tego samochodu! Majówkowe wyprawy można zaplanować, korzystając z pociągu - taką ofertę przygotował największy w Polsce operator kolei regionalnych – spółka POLREGIO.

Przy zakupie 10-dniowego majówkowego biletu nie obowiązuje żaden limit liczby podróży - można jeździć do woli i cieszyć się urokami wybranego regionu. Bilety w ramach promocji "Majówka z POLREGIO" różnią się ceną w zależności od wieku pasażerów: 49 zł dla osób do 26 i powyżej 60 roku życia, zaś dla pozostałych (w przedziale 26-60 lat) cena wynosi 83 zł. To tylko 4,90 zł lub 8,30 zł na dzień.

Bilet kupimy w kanałach sprzedaży przewoźnika: na stronach biletyregionalne.pl, e-podróżnik.pl, bilkom.pl, a także w salonikach Kolportera i w aplikacji SkyCash. Dla osób, które wolą bardziej tradycyjne sposoby zakupu, bilet jest dostępny również w kasach biletowych i u obsługi pociągu.

Gdzie znajdziemy tańszą ofertę? Podróż samochodem w tej cenie jest bez szans!

Wybraliśmy więc kilka nieoczywistych miejsc w całej Polsce. Do każdego z nich można pojechać i wrócić do domu nowoczesnym pociągiem. A to, gdzie kursuje POLREGIO – można sprawdzić na tej mapie.

Synagoga w stylu mauretańskim

Czy ktoś z was zwiedzał Ostrów Wielkopolski? Pewnie niewielu. To stare kolejarskie miasto (węzeł kolejowy i fabryka wagonów), zostało odnowione i odzyskało swój dawny blask. Na pewno warto zatrzymać się na Rynku, obecnie zamkniętym dla ruchu kołowego, który przekształcono w urokliwy deptak. Wokół niego znajdziemy mnóstwo kafejek, a dosłownie dwa kroki dalej niezwykłe zabytki: konkatedrę wybudowaną w nietypowym dla Polski stylu neoromańskim, drewniany kościółek św. Jadwigi, a także dawną synagogę żydowską - jedyną taką budowlę w stylu mauretańskim zachowaną w Polsce, w której obecnie znajduje się Centrum Kultury.

Kto zamiast kafejek woli ruch, powinien wybrać się do pobliskich Piasek–Szczygliczek. Wokół tamtejszego jeziora wybudowano niedawno trasy dla rowerzystów i rolkarzy, a także duży park linowy i siłownie na świeżym powietrzu.

W bezpośrednim pobliżu Ostrowa, gdzie pociągiem dojedziemy w kilka minut, znajdziemy też Przygodzice z dużym jeziorem Górecznik, a także Antonin, gdzie znajduje się znany pałac myśliwski księcia Radziwiłła, a obok niego jezioro Szperek z ośrodkami wypoczynkowymi.

Ostrów, jako węzeł kolejarski, to doskonały punkt wypadowy. W zależności od tego, jaki kierunek wybierzemy, możemy dojechać stąd pociągiem np. do Kalisza – najstarszego miasta w Polsce. Podróż trwa zaledwie kilkadziesiąt minut. A w dwie godziny z Ostrowa – także pociągiem – dotrzemy do Poznania lub Wrocławia.

Po tatarski pierekaczewnik

Kto znalazł się lub mieszka na drugim końcu Polski, podczas majówki powinien odwiedzić pociągiem cztery miejsca o nieco egzotycznie brzmiących nazwach: Czeremcha, Waliły, Trakiszki czy Hajnówkę. Co ciekawego można tam zobaczyć? Wszystkie te miejscowości łączy jedno - znajdują się na skraju Puszczy Białowieskiej.

W Hajnówce np. swój początek bierze niebieski szlak Puszczy Białowieskiej, ale warto odwiedzić także Park Miniatur Zabytków Podlasia czy Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, w działającej nieprzerwanie od blisko 100 lat kuźni.

W Czeremsze trzeba zobaczyć zabytkową cerkiew, a w Trakiszkach jeden z ostatnich w Polsce (jeśli nie ostatni) zabytkowy, drewniany dworzec kolejowy. Gdybyśmy jednak szukali innych atrakcji, np. dla naszych dzieci, zawsze warto wrócić do Hajnówki i spędzić czas w znajdującym się tu Parku Wodnym.

Podlasie to oczywiście też miejsce, gdzie się nie tylko zwiedza, lecz również ucztuje. To tu trzeba wpaść na obiad na kartacze (cepeliny), kiszkę czy babkę ziemniaczaną. Klasyka? A może chcielibyście skosztować zupy opieńkowej, zagubów, buzy czy pierekaczewnika? Wystarczy zapytać o te dania w jednej z wielu regionalnych restauracji.

Starówka jak nowa

Gdy myślimy o Warmii i Mazurach, rzadko przychodzi nam na myśl Elbląg. A to jedno z tych miast, które słynie z turystycznych atrakcji.

Wśród nich znajdziemy odrestaurowaną Starówkę. By to docenić warto przespacerować się jej uliczkami i szczególną uwagę zwrócić na Katedrę św. Mikołaja, a także wygospodarować trochę czasu na wizytę w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

W tym mieście, ale także w jego pobliżu, znajdują się dwie unikatowe atrakcje dla osób, które wolą wypoczynek na świeżym powietrzu. Doskonałym miejscem do spacerów jest Park Bażantarnia, a użytkownicy jednej z najbardziej popularnych aplikacji turystycznych Tripadvisor polecają również wyprawę nad Kanał Elbląski.

Leśne lubuskie knieje i tajemnicze korytarze

Z czym kojarzy się wam lubuskie? Powinno z rozległymi lasami! Dzikie knieje, które dostosowano nieco do ruchu turystycznego, znajdziemy w Żarach! Znajduje się tam teren rekreacyjny "Zielony Las", gdzie wytyczono wiele ciekawych przyrodniczo tras dla pieszych o różnym stopniu trudności. Jedna z nich prowadzi do trzech wież, na innej znajduje się taras widokowy. Przy szlakach tych urządzono dodatkowo miejsca do piknikowania z ławeczkami i stolikami. Całość łączą także ścieżki rowerowe.

Gdy aktywny wypoczynek będzie zbyt montonny, mocnych wrażeń można szukać niedaleko od Żar - Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. To około 30 km podziemnych tras, którymi schodzi się na głębokość nawet 50 m. Turyści, którzy tam byli, radzą odwiedzić to miejsce więcej niż jeden raz. Pierwsza wizyta obowiązkowo z przewodnikiem, który przekaże podstawowe informacje o tym miejscu.

Żywiec to nie tylko browar

Pierwsze skojarzanie ze śląskiem – oczywiście kopalnie i przemysł. Ale będąc akurat w tej okolicy warto zajrzeć do miasta, które zupełnie się z tym nie kojarzy, a mianowicie do Żywca. Jedna z największych atrakcji tego miasta to Muzeum Browarnictwa. Nowoczesna placówka z ciekawą metodą przekazywania wiedzy historycznej, nie za pomocą nudnego wykładu, ale poglądowo, poprzez sale zaaranżowane np. jako tunel czasu czy uliczka sprzed stu lat. Ale Żywiec to nie tylko browar.

Na pierwszym miejscu atrakcji polecanych przez turystów jest Park Żywiecki – olbrzymi i ciekawie urządzony teren zielony, ze znajdującym się tam zabytkowym zamkiem. Ogród ten to połączenie gigantycznych drzew i rozległych trawników. Do tego oczka wodne, wodospady i strumienie z przerzuconymi nad nimi kładkami.

To wszystko doskonale wpasuje się w lokalny krajobraz, bo Żywiec to miasto przede wszystkim położone w górach. By to docenić warto przejechać się koleją linowo-terenową na górę Żar.

W jej bezpośredniej bliskości, znajduje się Trollandia Park Linowy Góra Żar. Jest on dokładnie tym, na co wskazuje nazwa, a więc miejscem świetnej zabawy zarówno dla dzieci, także tych najmłodszych, ale również dla dorosłych, gdzie na świeżym powietrzu można spędzić cały dzień.

Fotograficzna wyprawa u bram Roztocza

Zamość to miasto o którym każdy zapewne słyszał, ale czy odwiedzaliśmy je chociaż raz w życiu? Tu, podobnie jak w Elblągu, warto przejść się po Starym Mieście – nie bez powodu zwanym „perłą Renesansu” czy „Padwą północy”. Centralnym punktem starówki jest zabytkowy Ratusz z charakterystycznymi schodami, a dwa kroki stąd zamojska Katedra.

W Zamościu warto też wygospodarować trochę czasu na wizytę w dwóch szczególnych muzeach. Pierwszym z nich jest Muzeum Arsenał, gdzie znajduje się bardzo ciekawa ekspozycja militariów, a drugim zamojska Rotunda.

Jednym z mało znanych, a równie ciekawych miejsc w Zamościu, jest Muzeum Fotografii, założone kilka lat temu przez miejscowego pasjonata tej sztuki. Zajmuje ono dwie sale: w pierwszej, głównej, znajdują się zabytkowe aparaty fotograficzne, fotoplastykony i zabytkowe obiekty, w drugiej zaś opiekun i pomysłodawca muzeum demonstruje odwiedzającym dawny proces obróbki fotografii.

Zamość to również ogród zoologiczny i brama do Roztocza, które, jeśli nie pociągiem, najlepiej zwiedzać na rowerze.

Koleją nie przepłacasz

Początek najdłuższego weekendu w tym roku wypada już 27 maja. I to od tego dnia, aż do 7 maja, a więc przez 10 dni, można jeździć pociągami POLREGIO w całej Polsce na podstawie tylko jednego biletu. Koszt takiej wyprawy dla 4 osobowej rodziny to nieco ponad 250 zł, czyli tak naprawdę cena jednego baku paliwa. I nie jest to wyłącznie dojazd na miejsce, ale możliwość wielokrotnej podróży - ich ilość na bilecie majówkowym z POLREGIO nie jest bowiem limitowana i jest dużo bezpieczniejsza niż podróż samochodem po zatłoczonych drogach.