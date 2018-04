Podróże szyte na miarę. Coraz bardziej popularny sposób na wakacje

Podróże szyte na miarę i zajmujące się nimi "butikowe biura podróży” słyną ze swojego indywidualnego podejścia do klienta. W odróżnieniu od dużych firm turystycznych nie korzystają z gotowych katalogów. Klienci sami, według własnego uznania szyją podróż swoich marzeń.

Dlaczego podróże spersonalizowane są coraz bardziej popularne?

Przede wszystkim ze względu na możliwość przeżycia unikatowej przygody, jakiej na próżno szukać wśród tradycyjnych touroperatorów. Jest to idealna propozycja dla osób, które nie lubią standardowych wakacji organizowanych przez biura podróży, a nie są też zapalonymi podróżnikami, którzy mają czas i chęć na planowanie wakacji od A do Z. Planowanie idealnego wyjazdu może być bardzo czasochłonne i zajmować nawet kilka miesięcy, a we współpracy z biurem podróżniczym, znającym nasze oczekiwania staje się szybkie i przyjemne.