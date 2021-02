Podróże w czasie pandemii. Informuj o nich pracodawcę, bo możesz dostać dyscyplinarkę

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, "wyrok może mieć precedensowy charakter, bo potwierdza, że w szczególnych okolicznościach firma ma prawo żądać od zatrudnionych dodatkowych informacji. A okłamywanie pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy, i to w trybie natychmiastowym".

Jak sąd uargumentował swoją decyzję?

Jakie są szczegóły tej historii? Dziennik wyjaśnia, że sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które już 6 marca 2020 r., czyli przed oficjalnym ogłoszeniem pandemii, zobowiązało pracowników do przekazywania informacji o wyjazdach zagranicznych. W ostatni weekend marca 2020 r. jeden z zatrudnionych przebywał w Holandii, o czym nie poinformował nikogo w firmie. Po powrocie stawił się w pracy i pytany o wyjazd zagraniczny kłamał, że był w tym czasie w Polsce. Kiedy prawda wyszła na jaw, firma zwolniła go dyscyplinarnie. Sprawa trafiła do sądu.