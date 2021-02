Protest narciarzy. Odwiedzili galerie handlowe. Żądają otwarcia stoków

Zgodnie z decyzją rządu stoki narciarskie pozostają zamknięte co najmniej do połowy lutego. Otwarte są za to galerie handlowe. Przedstawiciele branży zajmującej się nartami i snowboardem przygotowali w ramach protestu happening. Wczoraj wieczorem, tj. 1 lutego pojawili się w strojach narciarskich w sklepach w całej Polsce.

Katowice, 01.02.2021 - protest narciarzy Źródło: PAP , Fot: Andrzej Grygiel