Podróżowanie w związku na odległość jest możliwe. Tej parze się to udało

Bycie w związku z osobą, która mieszka na drugim końcu globu jest ogromnym wyzwaniem. W przypadku tej pary rozłąka trwała aż rok, ale znaleźli sposób na "wspólne" spędzanie czasu i podróże. Ich nietypowe fotografie obiegły cały świat.

Jak być razem w związku na odległość? Becca Siegel i Dan Gold, o których mieliśmy już okazję pisać, znaleźli nietypowe rozwiązanie. Przez ponad rok mieszkali w różnych częściach świata, jednak nie przeszkadzało im to, aby "wspólnie" podróżować. Becca żyła w Nowym Jorku, a Dan cały czas przemieszczał się pomiędzy 4 kontynentami. Co miesiąc zmieniał miasto zamieszkania – wszystko to w ramach projektu "Remote Year".