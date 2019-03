Podróżujesz, zwiedzasz i zarabiasz naprawdę duże pieniądze. Brzmi jak praca marzeń

Są na świecie osoby, dla których podróżowanie po całym świecie stanowi źródło dochodu. Niedługo do grona takich szczęśliwców dołączy ktoś nowy. Spore poruszenie wywołało krążące w ostatnich tygodniach ogłoszenie z ofertą pracy. Poszukiwana jest osoba ciekawa świata, która ma... wyczucie stylu. Rocznie zarobić można nawet 200 tys. zł.

Wynagrodzenie ponad 52 tys. dolarów

Podróżować po całym świecie, mieszkać w luksusowych hotelach i otrzymywać jeszcze za to sowite wynagrodzenie - któż nie chciałby zasmakować takiego życia? Są na świecie szczęśliwcy, których codzienność tak właśnie wygląda, a już wkrótce ich szeregi zasili ktoś nowy. W ostatnich tygodniach w wielu serwisach przedrukowany został ciekawy anons - ogłoszeniodawca poszukuje kogoś do pracy. Obowiązki? Wojaże po całym świecie i pomoc w dobrze strojów. Wynagrodzenie – zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę np. polskie standardy – niemałe, bo ponad 52 tys. dol. Trudno się dziwić, że proponowane zajęcie niemal z miejsca zyskało status tzw. "pracy marzeń". Zwłaszcza dla kogoś, kto poza podróżowaniem, interesuje się też modą .

Zobacz też: Couchsurfing: podziel się kanapą, możesz również znaleźć miłość!

- Gdy spojrzę do swojego kalendarza, gdy chodzi o najbliższe 12 miesięcy, to czekają mnie podróże do Azji Wschodniej, Ameryki Północnej, a także po Europie i Australii, by wymienić tylko kilka z kierunków – wyjaśnia cytowana przez dziennik "Daily Mirror" kobieta. - Potrzebuję np. projektanta, który gotowy jest bez wahania podróżować ze mną do tych miejsc.