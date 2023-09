Podsumowali sezon wakacyjny. Górale są jednomyślni

- Nawet ostatni tydzień wakacji pod Tatrami okazał się bardzo dobry dla hotelarzy. Choć zwyczajowo końcówka sezonu oznacza powroty do domów, to w tym roku turyści zostali do 3 września. Na Podhalu hotelarze i restauratorzy są bardzo zadowoleni z minionych wakacji. Goście chętnie wybierali droższe oferty z dodatkowymi atrakcjami. Chętnie stołowali się na Krupówkach - przekazał Wagner.