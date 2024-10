Pojechała na Wesoły Cmentarz. "Jedno z najlepszych miejsc, w których można oswajać strach przed końcem"

Zdaniem pani Justyny to jedna z niewielu nekropolii, gdzie śmierć nie jest na pierwszym planie. - Choć spacerujemy wśród zmarłych, to ich nagrobki opowiadają o ich życiu, o tym co lubili, czym się zajmowali, o ich wadach i zaletach. Dają nam dużo więcej niż tylko nazwisko, datę narodzin i śmierci - dodaje. - To niesamowite miejsce i każdemu, zwłaszcza osobom, które boją się śmierci, polecam, by choć raz tu przyjechały. Nie obiecuję, że lęk zniknie, ale myślę, że to jedno z najlepszych miejsc, w których ten strach przed końcem możemy oswajać.