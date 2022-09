Pokazał, jak wyglądał lot do Rosji. Internauci komentują

MSZ apeluje do Polaków o zrezygnowanie z wszelkich podróży do Rosji. Sytuację określa, jako "najwyższy poziom zagrożenia". Dodatkowo ministerstwo zwraca się do obywateli Polski, przebywających aktualnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Rekomenduje opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.