Pokazała, co się dzieje w polskim kurorcie. "Nie tego się spodziewałam"

Para turystów z Warszawy przyjechała spontanicznie do Trójmiasta na "ich własny przedłużony weekend", gdy zobaczyli prognozy pogody. Wyruszyli we wtorek po pracy, wrócą sobotę albo niedzielę. Dziś jadą do Chałup odwiedzić znajomych. Obok nas czeka też matka z dwiema córkami. Mieszka w Gdyni, z dziewczynkami jedzie poplażować nad otwartym morzem.