Pokazała, co się dzieje w Rzymie. Turyści odwołują wyjazdy

Internauci nie kryją swojego niezadowolenia. "Co za pech!, "Co? Dlaczego teraz?", "No i rozwalone marzenia" - piszą pod postem. "W samą porę. Zdążyliśmy zobaczyć ją tydzień temu" - cieszą się inni. Wiele osób komentuje, że odwołują wyjazd, bo właśnie na widoku fontanny w całej okazałości najbardziej im zależało. Nie ma się co dziwić, bo to miejsce wielu zaręczyn czy słynnych zdjęć - dla sporej grupy osób po prostu miejsce "must see" w stolicy Włoch.